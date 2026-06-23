Αντίθετο το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στην δημιουργία Ελεγχόμενης Δομής Μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη

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Εξέδωσε ψήφισμα

Την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών «Σκουλούδη», στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, εκφράζει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Στην απόφαση, η οποία ελήφθη μετά από συζήτηση και την ακρόαση εκπροσώπων κατοίκων και φορέων της περιοχής, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά πλήρη ενημέρωση από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τα χαρακτηριστικά της σχεδιαζόμενης δομής, τις διαδικασίες επιλογής του χώρου και τις εγγυήσεις για την προστασία της τοπικής κοινωνίας, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης κατάλληλων χώρων προσωρινής φιλοξενίας, οι οποίες θα διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια των προσφύγων και μεταναστών.

Στο ψήφισμα αναλυτικά επισημαίνεται προς το υπουργείο: «Η ανάγκη πλήρους και αναλυτικής πληροφόρησης της τοπικής κοινωνίας για το θέμα από το αρμόδιο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ειδικότερα, το υπουργείο οφείλει να δημοσιοποιήσει τα κριτήρια της επιλογής του, να επιβεβαιώσει την τήρηση της νομιμότητας από κάθε άποψη, να παρουσιάσει εξαρχής και με ακρίβεια τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής που θα δημιουργηθεί, να ενημερώσει λεπτομερώς για τον τρόπο λειτουργίας της και να δεσμευθεί ότι αυτός θα ισχύει καθ' όλο το χρόνο στον οποίο η δομή θα υφίσταται».

Επίσης ζητείται η «ρητή διαβεβαίωση και έμπρακτη διασφάλιση από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στη ζωή και τη δραστηριότητα της περιοχής, καθώς και την δέσμευση ότι οποιαδήποτε επιβάρυνση στην περιοχή θα προβλεφθεί και θα θεραπευθεί». Στο ψήφισμα μεταξύ άλλων αναφέρεται πως «δεν τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης /3/2026», ενώ τονίζεται ότι:

«Σε κάθε περίπτωση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της κοινής θέσης της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και θεωρώντας δεδομένο το στοιχειώδες ανθρωπιστικό καθήκον της κοινωνίας, αναγνωρίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός χώρου που θα διασφαλίζει την αξιοπρέπεια των προσφύγων/μεταναστών. Επίσης, τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στη διαχείριση του προβλήματος, η Περιφερειακή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού καθώς και τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων παροχής φροντίδας και βοήθειας».