Εντοπίστηκε στην Λιθουανία σήραγγα για τη διέλευση μεταναστών κάτω από το συνοριακό φράχτη με τη Λευκορωσία

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Τις τελευταίες εβδομάδες είχαν ήδη ανακαλυφθεί δύο άλλες σήραγγες

Η λιθουανική συνοριακή φρουρά εντόπισε για άλλη μια φορά μία σήραγγα μέσω της οποίας επρόκειτο να διακινηθούν λαθραία μετανάστες από τη Λευκορωσία προς τη χώρα-μέλος της ΕΕ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η ημιτελής, μυστική σήραγγα η οποία δεν είχε έξοδο, είχε σκαφτεί κάτω από το συνοριακό φράχτη σε βάθος περίπου 1,5 μέτρου και είχε ενισχυθεί με κορμούς δέντρων και σανίδες, ανέφεραν οι αρχές.

Η Λιθουανία έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Λευκορωσία ότι οργανώνει τη λαθραία μεταφορά μεταναστών από περιοχές που πλήττονται από κρίσεις προς τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Η κυβέρνηση στο Βίλνιους ανταποκρίθηκε ενισχύοντας την ασφάλεια των συνόρων και ανεγείροντας συνοριακό φράχτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μυστική σήραγγα, με καμουφλαρισμένη είσοδο, εκτεινόταν περίπου τέσσερα μέτρα από το έδαφος της Λευκορωσίας προς το έδαφος της Λιθουανίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συνοριοφύλακες εντόπισαν τη σήραγγα με τη βοήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Επίθεση εναντίον συνοριοφυλάκων

Τις τελευταίες εβδομάδες είχαν ήδη ανακαλυφθεί δύο άλλες σήραγγες στα σύνορα μεταξύ Λευκορωσίας και Λιθουανίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, Λιθουανοί συνοριοφύλακες δέχθηκαν επίθεση σε μία περίπτωση από ομάδα μεταναστών που αντιστέκονταν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αξιωματικοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, ενώ οι παράνομοι μετανάστες διέφυγαν πίσω στη Λευκορωσία, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας, Μαρτίνας Κατελίνας, διέταξε την διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας, αφού εκπρόσωπος της υπηρεσίας συνοριοφυλακής επιβεβαίωσε το περιστατικό, το οποίο οι αρχές δεν είχαν δημοσιοποιήσει προηγουμένως. Ο πρωθυπουργός Μιντάουγκας Σινκεβίτσιους επέκρινε επίσης την καθυστερημένη ανακοίνωση της επίθεσης εναντίον των συνοριοφυλάκων.