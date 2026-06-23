Δυναμώνει μέσα στο 2026 το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας: Πότε αναμένονται οι επόμενες παραδόσεις των γαλλικών φρεγατών Belharra

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Πρόκειται για πλοία υψηλής έντασης επιχειρήσεων

Κρίσιμη χρονιά για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό χαρακτηρίζει το 2026 η γαλλική εταιρεία Naval Group, κατασκευάστρια των φρεγατών FDI (Belharra).

Με ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι μετά την παράδοση το 2025 της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης FDI της σειράς των τεσσάρων φρεγατών που παράγονται για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, η Naval Group σε συνεργασία με τους Γάλλους και Έλληνες εταίρους της προχωρούν για την κατασκευή των τριών επόμενων FDI, της φρεγάτας «Νέαρχος», της φρεγάτας «Φορμίων» και της φρεγάτας «Θεμιστοκλής».

Ήδη, η φρεγάτα «Κίμων» αφίχθη στην Ελλάδα στα μέσα Ιανουαρίου 2026 ενώ φέτος αναμένεται να γίνει η παράδοση δύο ακόμη πλοίων των φρεγατών «Νέαρχος» και «Φορμίων».

Ειδικότερα, αναφορικά με την πρόοδο του προγράμματος κατασκευής των φρεγατών FDI για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, η Naval Group σημειώνει ότι οι θαλάσσιες δοκιμές του «Νεάρχου» ξεκίνησαν φέτος τον Φεβρουάριο ενώ το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα ολοκληρωθούν «οι δοκιμές τελικής αποδοχής και οι δραστηριότητες ετοιμότητας στη θάλασσα» με την παράδοση να εκτιμάται περί τον Οκτώβριο του 2026.

Για τη φρεγάτα «Φορμίων», την τρίτη που θα παραλάβει κατά σειρά το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές ξεκίνησαν στις 22 Ιουνίου.

«Αυτή η πρώτη περίοδος των δύο εβδομάδων είναι αφιερωμένη στην ασφάλεια και την πρόωση (ταχύτητα, ευελιξία)» προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Χάρη στη διαδικασία παραγωγής - κύτος και PSIM παράλληλα - οι κύριοι αισθητήρες Combat Systems μπορούν ακόμη και να δοκιμαστούν ξεκινώντας από αυτήν την πρώτη περίοδο» εξηγεί η Naval Group.

«Αυτό το ορόσημο είναι και η επιτυχία του σταθερού και φιλόδοξου σχεδίου Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (HIP) της Naval Group καθώς η φρεγάτα μεταφέρει πολυάριθμα υλικά που παράγονται στην Ελλάδα» συνεχίζει η ανακοίνωση.

Τα υλικά παραδίδονται «στην ώρα τους» αναφέρει η ανακοίνωση συμπληρώνοντας ενδεικτικά ότι η εταιρεία AKMON παραδίδει κονσόλες, η METLEN τις τορπιλοθύρες, η KAFKAS τους ηλεκτρικούς πίνακες, η Marita HELLAS τις σωσίβιες σχεδίες, η MEVACO τον εξοπλισμό θαλάσσιων συστημάτων), τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας τα προ-εξοπλισμένα κύτη ενώ η VIKING NORDSAFE HELLAS τα RHIB.

Η φρεγάτα αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη του έτους.

Για τη φρεγάτα «Θεμιστοκλής», την τέταρτη FDI για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, που παραγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2025, έχουν συναρμολογηθεί τα προεξοπλισμένα μπλοκ που κατασκευάζονται πλήρως από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας.

Επιπλέον, το συγκρότημα του κύτους προχωρά στην αποβάθρα και πρόσφατα επιπλέει για να αλλάξει θέση στην αποβάθρα, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι δραστηριότητες συναρμολόγησης και εξοπλισμού συνεχίζονται (εξοπλισμός, υγρά, μόνωση, σωληνώσεις, ηλεκτρικά συστήματα), πρόωση, βαφή κ.α.) ενώ παράλληλα, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση, προχωρά η κατασκευή της μονάδας πανοραμικού αισθητήρα και νοημοσύνης (PSIM).

Φρεγάτες FDI: Πλοία υψηλής έντασης επιχειρήσεων

Ως φρεγάτα πρώτης γραμμής, η FDI έχει αποδείξει τις δυνατότητές της σε όλους τους τομείς του πολέμου (αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό, πολέμου επιφανείας και ασύμμετρων απειλών).

Επεκτάσιμη και ευέλικτη, αναφέρει. naval Group, συνδυάζει όλα τα πεδία επιχειρήσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση, είτε αυτόνομα είτε στο πλαίσιο δύναμης κρούσης, των σημερινών και αναδυόμενων απειλών, όπως υποβρύχια τελευταίας γενιάς, υπερηχητικοί πύραυλοι, κυβερνοεπιθέσεις και σύνθετες ασύμμετρες απειλές.

Η συμπαγής διάταξη και ο μοναδικός σχεδιασμός της την καθιστούν ιδανική για διαφορετικά περιβάλλοντα και δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες σε όλο τον κόσμο.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του πλοίου είναι:

- Εκτόπισμα: κατηγορία 4.500 τόνων

- Μήκος: 122 μέτρα

- Πλάτος: 18 μέτρα

- Ταχύτητα: 27 κόμβοι

- Αυτονομία: 45 ημέρες

- Χωρητικότητα: πλήρωμα 125 ατόμων + 28 επιβάτες

Έμφαση στην Ελληνική Βιομηχανική Συμμετοχή

Στο πλαίσιο του σχεδίου της Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (Hellenic Industrial Participation) που υπογράφηκε το 2022, έχουν υπογραφεί περισσότερες από 120 συμβάσεις με περίπου 70 ελληνικές εταιρείες για την κατασκευή ελληνικών και γαλλικών FDI.

Πέρα από το πρόγραμμα FDI, το συγκεκριμένο βιομηχανικό σχέδιο έχει ήδη αποφέρει πολυάριθμα και διαρκή οικονομικά οφέλη για την ελληνική βιομηχανία καθώς κατέστησε δυνατή την ένταξη ελληνικών εταιρειών στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group για τρέχοντα και μελλοντικά γαλλικά και εξαγωγικά προγράμματα.

Ήδη 75 ελληνικές εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στην πλατφόρμα εφοδιαστικής αλυσίδας της Naval Group.

Από αυτή την ευρύτερη προοπτική, η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανική και Τεχνολογική Βάση (DITB) θα ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά ναυτικής άμυνας, αναφέρει η Naval Group.

Ενδεικτικά με τις συμφωνίες με ελληνικές επιχειρήσεις του αμυντικού τομέα, η Naval Group αναφέρει ότι φέτος τον Μάρτιο, η Naval Group και η METLEN υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας σχετικά με έργα υποβρυχίων και πλοίων επιφανείας.

Επιπλέον, η Naval Group διοργάνωσε στην Αθήνα την Ημέρα Συνεργατών Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D Partners Day).

Η εκδήλωση είχε στόχο τον εντοπισμό νέων ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ της Naval Group και των Ελλήνων εταίρων της, τόσο στο πλαίσιο προσκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε διμερές επίπεδο, με στόχο τη διερεύνηση νέων τεχνολογικών πεδίων.

Η διοργάνωση συγκέντρωσε περίπου 100 συμμετέχοντες, κυρίως από την ελληνική αμυντική βιομηχανική και τεχνολογική βάση, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, εργαστηρίων, ερευνητικών κέντρων τεχνολογίας και ακαδημαϊκών φορέων όπως τα πανεπιστήμια.

Ακόμη, φέτος τον Μάιο, υπογράφηκαν δύο σημαντικές συμβάσεις ανάμεσα στη Naval Group και τη Mevaco και την Naval Group και την AKMON S.A. για την παραγωγή τεσσάρων σετ εξοπλισμού πλοίων, καθένα από τα οποία αποτελείται από περισσότερες από 50 ηλεκτρονικές κονσόλες και ερμάρια για τις φρεγάτες FDI.

Στο ίδιο πλαίσιο, από το 2022, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν ενταχθεί πλήρως στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group τόσο για τα γαλλικά όσο και για τα ελληνικά προγράμματα FDI.

Έχουν ήδη παραδοθεί 15 από τα 21 τμήματα που έχουν παραγγελθεί. Η συνέπεια στις παραδόσεις τους επιτρέπει στη Naval Group, σύμφωνα με την ανακοίνωση, να διασφαλίζει την έγκαιρη και υψηλής ποιότητας κατασκευή των FDI για τα ναυτικά των πελατών της. Αναμένονται και άλλα τμήματα ενώ η επόμενη αποστολή έχει ήδη προγραμματιστεί για αυτό το καλοκαίρι, καταλήγει η ανακοίνωση.