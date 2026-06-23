Αθωώθηκε η Παναγιώτα Βλαντή για τη συκοφαντική δυσφήμιση του Γιώργου Κιμούλη

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Πολύ σημαντική αποδείχθηκε η μαρτυρία της Δώρας Χρυσικού

Αθωωτική ήταν η κρίση του δικαστηρίου για την ηθοποιό Παναγιώτα Βλαντή για την υπόθεση που αφορά στην κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος του ηθοποιού και σκηνοθέτη, Γιώργου Κιμούλη.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας , υιοθέτησε την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέως της έδρας η οποία ανέφερε πως η γνωστή ηθοποιός , όταν το 2023 έκανε λόγο για κακοποιητικές συμπεριφορές του κ. Κιμούλη προς συνεργάτες του, εξέφρασε πεποιθήσεις που θεωρούσε αληθινές, βασιζόμενη σε μαρτυρίες συναδέλφων της και σε στοιχεία που ήταν ήδη γνωστά στον καλλιτεχνικό χώρο.

Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, από την ακροαματική διαδικασία, δεν προέκυψε ο απαιτούμενος δόλος για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμισης με το οποίο ήταν αντιμέτωπη η ηθοποιός.

Στην απολογία της, η Παναγιώτα Βλαντή ,η οποία είχε στο πλευρό της την συνάδελφο της

Ζέτα Δούκα που επίσης έχει καταγγείλει τον Γιώργο Κιμούλη για κακοποιητική συμπεριφορά, υποστήριξε ότι δεν επινόησε κανένα ψευδές γεγονός, αλλά μετέφερε όσα της είχε εκμυστηρευτεί η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού . Μάλιστα , υπογράμμισε πως ένιωσε ηθική υποχρέωση να σταθεί στο πλευρό συναδέλφων της που είχαν καταγγείλει ανάλογες συμπεριφορές. Η γνωστή ηθοποιός απέρριψε με κατηγορηματικό τρόπο τις αιτιάσεις πως με τις επίμαχες δηλώσεις επεδίωκε να έχει προσωπικό όφελος ή να εκδικηθεί.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις η κ. Βλαντή σημείωσε ότι πίστεψε τις καταγγελίες που άκουσε από πρόσωπα τα οποία θεωρούσε αξιόπιστα. Επιπλέον , εξέφρασε την πεποίθηση ότι η καλλιτεχνική αξία ενός ανθρώπου δεν αναιρεί την ανάγκη καταγγελίας συμπεριφορών που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κιμούλης μίλησε για «δολοφονία χαρακτήρα», κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης της φήμης του μέσα από δημόσιες καταγγελίες και τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Νωρίτερα, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η Δώρα Χρυσικού, η οποία περιέγραψε περιστατικά λεκτικής κακοποίησης και προσβολών που, όπως υποστήριξε, βίωσε κατά τη συνεργασία της με τον γνωστό σκηνοθέτη και ηθοποιό.

Η μάρτυρας, εξήγησε πως δεν προχώρησε σε καταγγελία καθώς τότε δεν υπήρχαν οι συνθήκες ώστε οι εργαζόμενοι να μιλούν εύκολα για αυτές τις συμπεριφορές, καθώς φοβούνταν τις επαγγελματικές συνέπειες.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου