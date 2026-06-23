Προθεσμία ώστε να δώσει γραπτές εξηγήσεις έλαβε η 60χρονη οδηγός που πάτησε το αδέσποτο σκυλάκι στη Γαστούνη – Τι ισχυρίστηκε

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«Νόμιζα ότι είχε φύγει από τον δρόμο»

Προθεσμία 48 ωρών έτσι ώστε να δώσει γραπτές εξηγήσεις έλαβε η 60χρονη, η οποία πάτησε με το αυτοκίνητο της αδέσποτο σκυλάκι στη Γαστούνη.

Η 60χρονη οδηγός μέσω του συνηγόρου της ανέφερε πως δεν κατάλαβε ότι πάτησε το σκυλάκι.

Ισχυρίστηκε μάλιστα πως σταμάτησε το αυτοκίνητο αρχικά επειδή υπήρχαν λακκούβες και συνέχισε, πιστεύοντας ότι ο σκύλος είχε φύγει, χωρίς να συνειδητοποιήσει πως τον πάτησε.

«Νόμιζα ότι είχε φύγει από τον δρόμο» είπε.

Δια του συνηγόρου της η γυναίκα ισχυρίστηκε πως νόμιζε πως πάτησε μια πέτρα ή ένα σαμαράκι.

Ανέφερε επίσης πως ενημερώθηκε από τον γιο της για το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Η δικογραφία που σχηματίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού παραμένει ανοιχτή και, μόλις ολοκληρωθεί με τη συλλογή όλων των καταθέσεων και στοιχείων, θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για την άσκηση ποινικών διώξεων.