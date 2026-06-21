Κτηνωδία στη Γαστούνη: Οδηγός πάτησε και σκότωσε αδέσποτο σκυλί – Σοκάρει το βίντεο

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Ταυτοποιήθηκε η 60χρονη δράστης – Είχε επικηρυχθεί για 3.000 ευρώ

Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Γαστούνης ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, ενώ οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την ασυνείδητη οδηγό.

Το βίντεο αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές ενός ηλικιωμένου αδέσποτου σκύλου, ο οποίος αποτελούσε γνώριμη παρουσία στην περιοχή επί δεκαετίες, με το συμβάν να προκαλεί κύμα αγανάκτησης τόσο στους κατοίκους όσο και στους φιλόζωους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου στην περιοχή Σταθμός και καταγγέλθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού.

Στο βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας φαίνεται ένα γκρι αυτοκίνητο να προσεγγίζει το σημείο όπου βρισκόταν ο σκύλος. Το όχημα μειώνει ταχύτητα και σταματά για λίγα δευτερόλεπτα μπροστά στο ζώο. Στη συνέχεια ξεκινά και πάλι την πορεία του, περνώντας πάνω από τον σκύλο, πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Η υπόθεση διαβιβάστηκε και στο Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο έδωσε εντολή να διερευνηθεί πλήρως το συμβάν και να εντοπιστεί ο οδηγός του οχήματος, όπως και έγινε τελικά.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής είχαν ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης μέσω των κοινωνικών δικτύων, ζητώντας από οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για το όχημα ή τον οδηγό να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές και να συμβάλει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η οδηγός του αυτοκινήτου είναι 60 ετών και σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε πως δεν είδε το σκυλί, όμως υπέθεσε ότι είχε φύγει.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, κατάφεραν να την ταυτοποιήσουν.

Σε βάρος της σχηματίζεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για θανάτωση ζώου. Οι αστυνομικοί συμπληρώνουν τη δικογραφία για να τη διαβιβάσουν στην αρμόδια εισαγγελία προκειμένου να εξεταστεί το υλικό και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις.

Μάλιστα, η ασυνείδητη οδηγός είχε επικηρυχθεί από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία που πρόσφερε χρηματική αμοιβή ύψους 3.000 ευρώ σε όποιον συμβάλει ουσιαστικά στον εντοπισμό ή τη σύλληψη του οδηγού του οχήματος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι κάτοικοι, ο σκύλος ζούσε στη γειτονιά για περισσότερα από 20 χρόνια και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Πολλοί τον φρόντιζαν καθημερινά, προσφέροντάς του τροφή και νερό, ενώ είχε εξελιχθεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της περιοχής.

Tο νομικό πλαίσιο για την κακοποίηση ζώων

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω των αυστηρών προβλέψεων της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Με βάση τον νόμο 4830/2021, η θανάτωση ζώου συντροφιάς αποτελεί κακούργημα και τιμωρείται με ιδιαίτερα βαριές ποινές. Σε περίπτωση καταδίκης, προβλέπεται κάθειρξη που μπορεί να φτάσει έως και τα δέκα έτη, ενώ επιβάλλονται και υψηλά διοικητικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 30.000 έως 50.000 ευρώ.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν τον οδηγό του οχήματος και να αποσαφηνίσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης. Στόχος είναι να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και οργή στη Γαστούνη και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία.