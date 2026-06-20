Υποδύθηκαν τους αστυνομικούς και εξαπάτησαν τηλεφωνικά γυναίκες στο Ρέθυμνο – Στα 50 χιλ. ευρώ η λεία τους

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Απέσπασαν κοσμήματα, χρυσές λίρες και χρήματα

Υποδυόμενοι αστυνομικού κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα, χρυσές λίρες και χρήματα συνολικού ύψους σχεδόν 50.000 ευρώ

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Ρεθύμνου είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση εξιχνίαση -2- περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης στο Ρέθυμνο και τη σύλληψη ενός 32χρονου ημεδαπού.

Ειδικότερα, στις 18 και 19/06/2026 άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με δύο ημεδαπές στο Ρέθυμνο και παρουσιαζόμενοι ως αστυνομικοί με το πρόσχημα να τις προστατέψουν από τις κλοπές, τις έπεισαν να απομακρύνουν τιμαλφή, κοσμήματα και χρήματα σε μη επιτηρούμενο εξωτερικό χώρο από όπου εν συνεχεία παραλάμβανε άγνωστο άτομο.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα, χρυσές λίρες και χρήματα συνολικής αξίας σχεδόν 50.000 ευρώ.

Από την αξιοποίηση στοιχείων της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε 32χρονος ημεδαπός ο οποίος μετέβαινε στις οικίες παθόντων και παραλάμβανε τα τιμαλφή. Άμεσα από αστυνομικούς της παραπάνω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον συλληφθέντα και σε ερημική τοποθεσία στο Ρέθυμνο βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένο και κατασχέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων κοσμημάτων και (38) χρυσές λίρες, τα οποία αποδόθηκαν στις παθούσες.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση συνεργών του, όσο και για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και συμμετοχής του και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.