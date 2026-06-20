Δύο αδέλφια επιτέθηκαν με ξύλα και μαχαίρι σε 25χρονο

0

Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή και παράβαση του Νόμου περί όπλων

Με ξύλα και μαχαίρι επιτέθηκαν σε 25χρονο ομοεθνή τους δύο αδέλφια, αλλοδαποί, 24 και 28 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάιο έξω από το σπίτι του 25χρονου στην περιοχή της Νεάπολης Θεσσαλονίκης, ενώ έγινε σήμερα γνωστό μετά την ταυτοποίηση των δραστών.

Ο 25χρονος χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.