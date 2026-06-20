Αιτήματα για το ποδήλατο και το περιβάλλον στην 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης

0

Είναι ένα διεθνές αυτοοργανωμένο και αποκεντρωμένο κίνημα

Με αφετηρία το πάρκο Ξαρχάκου, κοντά στη ΧΑΝΘ ποδηλάτες, γυμνοί, αλλά και ντυμένοι, διαδήλωσαν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης , συμμετέχοντας στην 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία, με αιτήματα για το ποδήλατο και το περιβάλλον.

Μεταξύ των αιτημάτων είναι η δημιουργία ασφαλούς δικτύου ποδηλατοδρόμων και μητροπολιτικού πάρκου στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία είναι ένα διεθνές αυτοοργανωμένο και αποκεντρωμένο κίνημα και συμμετέχουν σε αυτό περισσότερες από 70 πόλεις σε όλο τον κόσμο, ενώ στην Ελλάδα πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από το 2008 με συναυλίες, δρώμενα, και παράλληλες εκδηλώσεις.