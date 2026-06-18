Απίστευτο σκηνικό στον Πειραιά: Ένας 77χρονος επιτέθηκε με τρίαινα για μία θέση πάρκινγκ – Δείτε βίντεο με τα δύο αδέρφια να τρέχουν για να γλιτώσουν

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«Φωνάξτε την αστυνομία», φώναζαν γείτονες που είχαν βγει στα μπαλκόνια

Στη σύλληψη ενός 77χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στον Πειραιά, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε και είχε ως αφορμή διαφωνία για θέση στάθμευσης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 77χρονος διαπληκτίστηκε με δύο ημεδαπούς σε δρόμο της πόλης και στη συνέχεια φέρεται να αποπειράθηκε να τους τραυματίσει χρησιμοποιώντας τρίαινα μήκους 1,30 μέτρων.

Μετά από σχετική ενημέρωση, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον ηλικιωμένο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η τρίαινα κατασχέθηκε ως πειστήριο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι στιγμές τρόμου που έζησαν τα δύο αδέρφια καταγράφηκαν σε βίντεο.

Τα αδέρφια διακρίνονται να απομακρύνονται τρέχοντας από το πάρκινγκ της πιλοτής της πολυκατοικίας στον Πειραιά. «Φωνάξτε την αστυνομία», φώναζαν γείτονες που είχαν βγει στα μπαλκόνια.

Όλα συνέβησαν στην οδό Μπιζανίου λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν με αφορμή μία θέση στάθμευσης ο 77χρονος ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τα δύο αδέρφια.

Μάλιστα, ο μεγαλύτερος (ηλικίας 44 ετών) διαμένει στην πολυκατοικία έξω από την οποία συνέβη η πρωτοφανής επίθεση, με τον 77χρονο να αρπάζει εκτός ελέγχου μία τρίαινα και να απειλεί τον 44χρονο και τον 38χρονο, μπροστά στα μάτια περιοίκων.