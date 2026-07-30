Προφυλακίστηκε και ο δεύτερος Αιγύπτιος για την υπόθεση της χειροβομβίδας

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Φέρεται να έδωσε την εντολή για να γίνει επίθεση

Στην φυλακή επέστρεψε μετά την απολογία του ο Αιγύπτιος ο οποίος φέρεται να έδωσε την εντολή για να γίνει επίθεση με χειροβομβίδα σε έναν από πέντε πιθανούς στόχους.

Ο 35χρονος, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών, εκτιοντας ισόβια και πολυετείς καθείρξεις για σωρεία αδικημάτων, μεταξύ αυτών ανθρωποκτονία , έδωσε εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή κατηγορούμενος για τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε διακεκριμένη κατοχή και της μεταφοράς χειροβομβίδας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι έδωσε εντολή για τοποθέτηση χειροβομβίδας, ωστόσο, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι και ο ίδιος υπήρξε μεσάζοντας για λογαριασμό άλλου προσώπου. Μάλιστα, ο 35χρονος φέρεται να μίλησε για τοποθέτηση και όχι έκρηξη χειροβομβίδας σε οικία, τον ιδιοκτήτη της οποίας δε γνώριζε.

Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέο τον κατηγορούμενο ο οποίος πήρε και πάλι το δρόμο για τη φυλακή.

Χθες προφυλακίστηκε, μετά την απολογία του και ο δεύτερος κατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση ο οποίος συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στη Γλυφάδα.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου