Τροχαίο με 10χρονο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε το παιδί που έκανε ποδήλατο

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Το αγόρι υπέστη ελαφρές κακώσεις στο κεφάλι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Εγνατίας, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, με ένα 10χρονο παιδί να οδηγείται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα rthess.gr, το παιδί κινούνταν με ποδήλατο όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Ο 10χρονος υπέστη ελαφρές κακώσεις στο κεφάλι και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η κατάσταση της υγείας του σύμφωνα με το ΕΚΑΒ χαρακτηρίζεται καλή.