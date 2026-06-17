Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Ξηρολίμνη Φωκίδας

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Ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση, στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική από την φωτιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές ενώ κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φωκίδας μετέβη στην περιοχή για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς. αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.