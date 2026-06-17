Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στα Γρεβενά

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Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα

Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε το πρωί κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία, στην περιοχή Δεσπότης του δήμου Γρεβενών.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής εντόπισαν την απανθρακωμένη σορό του ηλικιωμένου μέσα στην κατοικία.

Τα αίτια της πυρκαγιάς και οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άτυχος άνδρας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.