Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αλόννησος και η Τήνος – Παράταση για το Μεγανήσι

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Τι σημαίνει για τα νησιά

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, η Αλόννησος και η Τήνος κηρύσσονται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας για χρονικό διάστημα τριών μηνών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση παρατείνεται για ακόμη τρεις μήνες το Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας στο Μεγανήσι, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται πιέσεις στους υδατικούς πόρους της περιοχής.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παρατεταμένης ανομβρίας και της αυξημένης ζήτησης νερού, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές κατά τη θερινή περίοδο, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ. Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να προχωρούν ταχύτερα σε παρεμβάσεις και έργα για τη διασφάλιση της επάρκειας υδροδότησης και την κάλυψη των αναγκών κατοίκων και επισκεπτών.