Εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπορίας ανθρώπων στην Ηλεία

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Σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα

Εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, υπόθεση εμπορίας ανθρώπων και σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπορία ανθρώπων και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών, σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας που υποβλήθηκε στη γραμμή καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο Καπελέτο αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο κατηγορούμενος του ζήτησε χρήματα προκειμένου να του εκδώσει visa.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι το θύμα είχε μπει στην Ελλάδα τον περασμένο Αύγουστο και συναντήθηκε με τον κατηγορούμενο, ο οποίος του παρακράτησε τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, ενώ του υπέδειξε τον χώρο όπου θα διαμείνει και θα εργάζεται, εξαναγκάζοντάς τον να εργάζεται καθημερινά, παρακρατώντας του 500 ευρώ κάθε μήνα για την αποπληρωμή του χρέους.

Σε έρευνες που έγιναν από τους αστυνομικούς σε καταλύματα ιδιοκτησίας ημεδαπού άνδρα, στη Βάρδα, τα οποία χρησιμοποιούσε κατηγορούμενος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 19 δελτία διαβατηρίων

• 65 ενυπόγραφα έγγραφα αναγράφοντα στοιχεία ταυτότητας αλλοδαπών

• 9 φωτοτυπίες διαβατηρίων αλλοδαπών

• 3 κινητά τηλέφωνα

• 4 κάρτες sim και

• άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου.

Από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε σε οικισμό στη Βάρδα, εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του γιου του κατηγορούμενου, το οποίο κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας.