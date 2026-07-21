Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας – Μήνυμα από το 112

Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας – Μήνυμα από το 112

Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 21 Ιουλίου στην περιοχή Βαρθολομιό στην Ηλεία, καίγοντας χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα και ένα ελικόπτερο. Επίσης, στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Πηνειού.

 

Νωρίτερα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της εξέλιξης της φωτιάς.

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.

 