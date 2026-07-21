Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας – Μήνυμα από το 112

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Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 21 Ιουλίου στην περιοχή Βαρθολομιό στην Ηλεία, καίγοντας χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα και ένα ελικόπτερο. Επίσης, στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Πηνειού.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Πηνειού. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026

Νωρίτερα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της εξέλιξης της φωτιάς.

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.