Αεροδιακομιδή ναυτικού στο Νοσοκομείο Χανίων

0

Ο 40χρονος υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις

Η αεροδιακομιδή 40χρονου ναυτικού στο Νοσοκομείο Χανίων έγινε με επιτυχία. Η μεταφορά του αλλοδαπού που δουλεύει σε εμπορικό πλοίο το οποίο έπλεε νότια της Κρήτης έγινε με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και την συνεργασία του ΕΚΑΒ.

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (κλινικές, εργαστηριακές, απεικονιστικές) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν Χανίων, μετέδωσε η ΕΡΤ.