Την ενοχή της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και των συγκατηγορουμένων της για τη διαρροή e-mail αποδήμων, ζήτησε η εισαγγελέας

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«Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν»

Την ενοχή της πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη και των δύο συγκατηγορουμένων τους, κομματικών στελεχών, για την υπόθεση της διαρροής e-mail αποδήμων, λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, Αιμιλία Σοφία Μέρη.

Η εισαγγελική λειτουργός με την πρότασή της εισηγήθηκε την καταδίκη της κ. Ασημακοπούλου και του κ. Σταυριανουδάκη για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, δηλαδή και για τις δύο πράξεις που τους βαρύνουν.

«Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν», ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας στην αγόρευσή της για τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους υπογραμμίζοντας πως από την ακροαματική διαδικασία «αποδείχθηκε η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος». Αναφερόμενη στην κ. Ασημακοπούλου η εισαγγελική λειτουργός είπε πως «απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα σε 25 χιλιάδες αποδέκτες». «Ήρθε σε επικοινωνία με το σύνολο των εκλογέων εξωτερικού στερώντας τους τη δυνατότητα να έρθουν οι ίδιοι, αν ήθελαν να έρθουν, σε επικοινωνία… Ασφαλώς γνώριζε πως το αρχείο των πλέον των 25 χιλιάδων εκλογέων εξωτερικού που έλαβε δεν αφορούσε μέλη ή φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο κομματικός κατάλογος περιείχε 1140 ονόματα. Είναι τεράστια η διαφορά» ανέφερε ενώ για τον κ. Σταυριανουδάκη η εισαγγελέας τόνισε ότι ως εξουσιοδοτημένος υπάλληλος δεν τήρησε το υπηρεσιακό απόρρητο.

Η εισαγγελέας διαφοροποιήθηκε σχετικά με τους, επίσης κατηγορούμενους στην υπόθεση, Νίκο Θεοδωρόπουλο, τότε γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας και Μένιο Κορομηλά, που υπηρετούσε ως οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος. Η κ. Μέρη εισηγήθηκε την απαλλαγή τους για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου ενώ πρότεινε την ενοχή τους για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. «Ο τίτλος του αρχείου το κάνει άμεσα αναγνωρίσιμο από οποιονδήποτε το διάβασε. Είναι ξεκάθαρη η προέλευση του καταλόγου. Η χρήση του αρχείου από τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους έγινε χωρίς σκοπό βλάβης τρίτων προσώπων» είπε η εισαγγελέας η οποία εκτίμησε πως «δε γνώριζαν καν τη χρήση που θα γινόταν» και σημείωσε ότι «για να έχουμε σκοπό βλάβης θα πρέπει να ξέρουν τη χρήση». «Για τους Κορομηλά και Θεοδωρόπουλο θεωρώ ότι λειτούργησαν ως "ταχυδρόμοι"» τόνισε.

Επέρριψαν την ευθύνη ο ένας στον άλλο

Με εξαίρεση τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη που δήλωσε πλήρη άγνοια για την υπόθεση, οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι στις απολογίες τους είχαν επιρρίψει την ευθύνη ο ένας στον άλλο, με την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου να δηλώνει, ότι θεωρούσε πως η λίστα που έλαβε για τα e-mail ήταν εγκεκριμένη και αφορούσε άτομα που είχουν δώσει τη συναίνεσή τους για επικοινωνία με πολιτικούς.

«Πίστευα ότι το αρχείο που μου ήρθε ήταν λίστα φίλων του κόμματος με συναίνεση των ανθρώπων. Δεν έχω καμία ανάγκη να ζητήσω από το κόμμα εκλογικούς καταλόγους, θα τους ζητούσα από το υπουργείο Εσωτερικών, δε θα πήγαινα στο κόμμα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η κ. Ασημακοπούλου στην απολογία της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας έχουν δηλώσει, μέσω των συνηγόρων τους, 92 πρόσωπα τα οποία την επίμαχη περίοδο ήταν κάτοικοι εξωτερικού και εμφανίζονται να έλαβαν τα e-mail που αφορούσαν την υποψηφιότητα της κ. Ασημακοπούλου για την ευρωβουλή.

Μαρία Ζαχαροπούλου