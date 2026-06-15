Στο νοσοκομείο ντελιβεράς μετά από τροχαίο στον Πύργο

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Το ατύχημα έγινε στην συμβολή των οδών Παπαφλέσσα και Καπετάν Γιώργη

Διανομέας τροφίμων τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον Πύργο.

Το τροχαίο έγινε στην συμβολή των οδών Παπαφλέσσα και Καπετάν Γιωργη. Το δίκυκλο του διανομέα κάτω από συνθήκες που διατηρούνται από την Τροχαία του Πύργου συγκρούστηκε με I.X με αποτέλεσμα ο πρώτος να βρεθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί, μετέδωσε το patrisnews.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο ΓΝ Πύργου.