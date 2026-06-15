Σοκ στην Κόνιτσα: Οι τέσσερις ηλικιωμένοι που κάηκαν μέσα στο κοντέινερ δεν ήθελαν να μετακινηθούν σε άλλο χώρο

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Οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα κοντέινερ-υγειονομική βόμβα

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κόνιτσας μετά την τραγωδία με τα τέσσερα αδέρφια που έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε, στις 06:00, σε κοντέινερ όπου ζούσαν δίπλα στο πέτρινο γεφύρι.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά σε κοντέινερ στην περιοχή Κάτω Κόνιτσα Ιωαννίνων τα ξημερώματα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου.

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν τέσσερις σοροί, τρεις γυναίκες 69, 83 και 85 ετών ένας άνδρας 76 ετών. Με συντονισμένες ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά κατασβέστηκε.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, έχει μεταβεί στο σημείο το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα Ιωαννίνων.

Σημειώνεται, ότι οι κάτοικοι της περιοχής γνώριζαν τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης των τεσσάρων ηλικιωμένων. Μάλιστα, πολλές φορές ο Δήμος επιχείρησε να παρέμβει για να μετεγκατασταθούν σε σπίτι χωρίς αποτέλεσμα, καθώς υπήρχε άρνηση από την πλευρά τους. Οι γείτονες, συγκλονισμένοι, κάνουν λόγο για ένα κοντέινερ-υγειονομική βόμβα.

Οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, ζούσαν μέσα σε έναν βρώμικο, γεμάτο σκουπίδια χώρο, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

«Δίπλα ήταν το σπίτι που είχε καταστραφεί από τον σεισμό»

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο δήμαρχος Κόνιτσας, Ανδρέας Παπασπύρου, έκανε λόγο για ένα τραγικό συμβάν και εξήγησε πως επρόκειτο για τέσσερα αδέρφια που έμεναν στο κοντέινερ.

Στα αδέρφια πήγαιναν φαγητό οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου «και μάλιστα τελευταία τους πιέζαμε να τους μεταφέρουμε σε άλλο οίκημα, αλλά δεν δέχονταν. Είχαμε και σχετική αλληλογραφία με τον εισαγγελέα».

Όπως είπε ακόμα ο δήμαρχος, το κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από πάρα πολλά χρόνια μετά από σεισμό «ήταν μέσα σε δικό τους χωράφι. Δίπλα ήταν το σπίτι που είχε καταστραφεί από τον σεισμό, το οποίο δεν έχει επισκευαστεί και ήταν συναισθηματικά δεμένοι με τον τόπο».

Τα αδέρφια «δεν είχαν ζητήσει το βοήθημα για την επισκευή του σπιτιού».