Βυθίστηκαν δύο τουριστικά σκάφη μετά από φωτιά στους Παξούς

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Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εκδηλώθηκε σε δύο τουριστικά επαγγελματικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του νέου επιβατικού σταθμού Γαΐου Παξών, με αποτέλεσμα την τελική βύθισή τους, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ούτε κίνδυνος για τους επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, όλοι οι επιβαίνοντες και στα δύο σκάφη απομακρύνθηκαν έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία τους. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πρώτο σκάφος επέβαιναν τέσσερα μέλη πληρώματος και 18 επιβάτες, υπήκοοι ΗΠΑ, ενώ στο δεύτερο τέσσερα μέλη πληρώματος και τέσσερις επιβάτες, εκ των οποίων δύο υπήκοοι ΗΠΑ και δύο υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν άμεσα δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο πυροσβεστικά σκάφη και ένα ρυμουλκό, τα οποία επιχείρησαν στην περιοχή για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό των επιπτώσεών της, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Παράλληλα, στην περιοχή ποντίστηκε προληπτικά πλωτό περιβαλλοντικό φράγμα, προκειμένου να αποτραπεί τυχόν θαλάσσια ρύπανση από τη βύθιση των σκαφών.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.