Καλοκαιρινό μπουρίνι σάρωσε το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων – Δείτε βίντεο

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Προκάλεσε ζημιές σε οπωροφόρα και καλλιέργειες

Έντονες χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι, σάρωσαν για περίπου μία ώρα το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, προκαλώντας ζημιές σε οπωροφόρα και καλλιέργειες στην περιοχή.

Ειδικότερα, το καλοκαιρινό μπουρίνι ξεκίνησε κατά τις 16:00 με τα καιρικά φαινόμενα να σταματούν λίγο μετά τις 5:00 το απόγευμα.

Πολλοί δρόμοι περιφερειακά της πόλης των Ιωαννίνων, πλημμύρισαν και μετατράπηκαν σε ποτάμια από χαλάζι. Οι φωτεινοί σηματοδότες σε πολλά σημεία βραχυκύκλωσαν, με αποτέλεσμα να μη λειτουργούν και να δημιουργείται τροχαίο -ευτυχώς με υλικές ζημιές- ανάμεσα σε 3 αυτοκίνητα, στη διασταύρωση της Πεδινής.

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