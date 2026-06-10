Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 70χρονο μοτοσικλετιστή στη Ρόδο

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Η μηχανή του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ., που οδηγούσε 20χρονος

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην 1 σήμερα τα ξημερώματα στη Ρόδο και συγκεκριμένα στην οδό Ηρακλειδών. Δίκυκλο που οδηγούσε 70χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ., που οδηγούσε 20χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 70χρονου.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί βεβαίωσαν τον θάνατό του. Οι αξιωματικοί της Τροχαίας Ρόδου, συνέλαβαν τον εμπλεκόμενο οδηγό, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου, διενεργεί η Τροχαία Ρόδου.