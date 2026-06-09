Συνελήφθη 21χρονος για διακίνηση κάνναβης στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

0

Επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας προς τις εστίες

Στη σύλληψη ενός 21χρονου για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου προχώρησαν αστυνομικοί.

O 21χρονος συνελήφθη το απόγευμα της 7ης Ιουνίου έξω από τις φοιτητικές εστίες της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της ΓΑΔΑ και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καισαριανής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση προέκυψε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που έκαναν λόγο για νεαρό άνδρα, ο οποίος διακινούσε ναρκωτικά στις Φοιτητικές Εστίες της Πανεπιστημιούπολης. Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 21χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς.

Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών, ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας προς τις εστίες, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και υποβλήθηκε σε έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 111 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 193 γραμμαρίων, έτοιμες προς διακίνηση, το ποσό των 65 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, ο 21χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.