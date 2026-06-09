Σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στα διόδια των Μαλγάρων – Νεκρή 70χρονη, τραυματίστηκε ο σύζυγός της

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Σοκάρουν οι εικόνες

Μία 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά το σοβαρό τροχαίο, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival.gr και κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 70χρονη και να τραυματιστεί ο σύζυγός της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε, ενώ ο σύζυγός είναι ελαφρά τραυματισμένος.

Ο άνδρας φέρει τραύμα στο άνω άκρο, ωστόσο θα παραμείνει στο νοσοκομείο για νοσηλεία.