Καιρός: Άστατος με τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία

0

Χωρίς αξιόλογη μεταβολή η θερμοκρασία

Γενικά άστατος αναμένεται να είναι σήμερα, Τρίτη 9/6 ο καιρός. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία και στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις αυξημένες τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, μέτριοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πιο αναλυτικά για την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 προβλέπονται τοπικές βροχές ή καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και πιθανόν στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τμήματα. Στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα και να εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσεις. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές και πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 26 βαθμούς), 20 έως 32 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 17 έως 31 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 20 έως 29 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 18 έως 30 βαθμούς στην Κρήτη, 18 έως 32 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 19 έως 30 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση, ενώ στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις θερμές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά τμήματα θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τη βόρεια Εύβοια θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 τοπικά στη Θεσσαλία 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν στη Μακεδονία και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-06-2026

Αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-06-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις με βροχές και κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στα πελάγη πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.