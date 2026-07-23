Καιρός: Υποχωρούν οι συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας

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Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία

Υποχωρούν οι συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι μέτριας έντασης 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ αναμένονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 37℃.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 23 Ιουλίου, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών αναμένονται από τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας, με το φαινόμενο της μεταφορά σκόνης να υποχωρεί. Χαμηλές συγκεντρώσεις γύρης αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 18 έως 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 35 βαθμούς, στην Ήπειρο από 19 έως 33 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 19 έως 36, στην Πελοπόννησο από 19 έως 34 βαθμούς, στην Κρήτη από 22 έως 37, στα Επτάνησα από 23 έως 32, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 24 έως 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες θα πνέουν μέτριοι κυρίως από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 4-5. Από τις μεσημβρινές ώρες οι εντάσεις των ανέμων θα ενισχυθούν στην περιοχή των Δωδεκανήσων φτάνοντας έως και 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι 4-5 μποφόρ από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ κατά τις πρωινές ώρες, ενώ από τις απογευματινές ώρες θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στα ηπειρωτικά 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στην Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες ώρες της ημέρας οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση τις βραδινές ώρες στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

νεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-07-2026

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-07-2026

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.