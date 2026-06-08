Τραγωδία στη Σαντορίνη: Ένας νεκρός και μία σοβαρά τραυματίας από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο

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Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Φηροστεφανίου – Κοντοχωρίου

Η μετωπική σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο στη Σαντορίνη στοίχισε την ζωή ενός άντρα, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά μία γυναίκα.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή, στην επαρχιακή οδό Φηροστεφανίου – Κοντοχωρίου. Η μοτοσυκλέτα, την οποία οδηγούσε ένας 50χρονος, με συνοδηγό μία 24χρονη, συγκρούσθηκε μετωπικά με Ι.Χ.Ε., το οποίο που οδηγούσε ένας 47χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου και τον βαρύ τραυματισμό της συνοδηγού, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Ο οδηγός του Ι.Χ.Ε. συνελήφθη. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας.