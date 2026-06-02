Μεγάλη φωτιά στο Μαρκόπουλο

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες

Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις επιχείρησης στο Μαρκόπουλο Αττικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ενώ στο σημείο έχουν αναπτυχθεί δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 2, 2026

Παράλληλα, υποστήριξη παρέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας το έργο των δυνάμεων που βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς.