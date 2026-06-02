Δίκη για τα Τέμπη: Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας των Δικηγορικών Συλλόγων

Με την πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, να απορριφθεί η δήλωση του σωματείου μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» και η δήλωση του ελληνικού Δημοσίου.

Επίσης, πρότεινε να μη γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.