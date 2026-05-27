Δίκη για τα Τέμπη: Eλλείψεις στα συστήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου και απειρία, επικαλέστηκε o συνήγορος του σταθμάρχη

0

Συνεχίζονται οι ενστάσεις των κατηγορουμένων για τις παραστάσεις

Τις διαχρονικές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου, αλλά και την απειρία του, επικαλέστηκε μέσω του συνηγόρου του ο σταθμάρχης της βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ζητώντας να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού δημοσίου σε βάρος του στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η υπεράσπιση υποστήριξε πως οι σοβαρές και διαχρονικές αδυναμίες του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια των συστημάτων ασφαλείας, συνέβαλαν καθοριστικά στην πρόκληση της τραγωδίας με τους δεκάδες νεκρούς.

Υπενθυμίζεται ότι η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου στρέφεται κατά των τριών σταθμαρχών της απογευματινής και βραδινής βάρδιας, καθώς και κατά του τότε Προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος του ΟΣΕ.

Στην ουσία, οι συνήγοροι και των τεσσάρων κατηγορουμένων ανέδειξαν την ευθύνη του Δημοσίου για τη μη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, τονίζοντας ότι αυτό αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχημα.

Η δίκη συνεχίζεται με τις ενστάσεις των υπόλοιπων κατηγορουμένων, οι οποίες στρέφονται κυρίως κατά της παράστασης των Δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης», σύμφωνα με το larissanet.

Λίγο πριν ξεκινήσει η σημερινή συνεδρίαση, συνήγορος υπεράσπισης πρώην προέδρου του ΟΣΕ γνωστοποίησε πως αποσύρει την ένσταση που είχε καταθέσει σχετικά με την παράσταση συγγενών θυμάτων και τραυματιών στη δίκη.

Στο δικαστήριο παρευρίσκονται σήμερα έξι κατηγορούμενοι, ενώ η παρουσία της αστυνομίας παραμένει διακριτική. Παράλληλα, συνήγοροι από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα το τελευταίο διάστημα.

Δηλώσεις έγιναν από συγγενείς θυμάτων, τραυματίες, δικηγορικούς συλλόγους από το Σωματείο Μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» και το ελληνικό δημόσιο.

Για τους συγγενείς και τους τραυματίες δεν υπήρξε καμία ένσταση μέχρι στιγμής.