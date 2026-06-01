Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη ένας 18χρονος και ένας 16χρονος στο Μοσχάτο – Επέβαιναν σε κλεμμένη μηχανή

Οι ύποπτοι τράπηκαν σε φυγή πεζή

Συνελήφθησαν χθες στο Μοσχάτο έπειτα από καταδίωξη, ένας 18χρονος και ένας 16χρονος, με κλεμμένη μηχανή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 9 το βράδυ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν στη συμβολή των οδών Πίνδου και Ρήγα Φεραίου μια μηχανή με δύο αναβάτες και τους κάλεσαν για έλεγχο. Ωστόσο ο οδηγός της μηχανής δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προσπαθώντας να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη περίπου 500 μέτρων στους δρόμους της περιοχής.

Λίγο αργότερα, οι ύποπτοι εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα και τράπηκαν σε φυγή πεζή, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν.

Όπως διαπιστώθηκε, η μηχανή είχε κλαπεί λίγες ώρες νωρίτερα από την περιοχή της Καλλιθέας.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και απείθεια.