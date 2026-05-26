Δολοφονία στους Αμπελοκήπους: «Εκείνη την ώρα θόλωσα» ισχυρίστηκε ο 42χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του και την έκρυψε στο πατάρι

«Δεν ήθελα ποτέ τα παιδιά μου να βιώσουν το χωρισμό»

«Εκείνη την ώρα θόλωσα…». Με τα λόγια αυτά ο 42χρονος που τραυμάτισε τη σύζυγό του με σφυρί, στη συνέχεια την έπνιξε με καλώδιο και την έκρυψε στο πατάρι του σπιτιού του, επιχείρησε να πείσει τους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημά του, τον Νοέμβριο του 2024, μέσα στο σπίτι της οικογένειας στους Αμπελοκήπους.

Ο κατηγορούμενος, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, επέρριψε εμμέσως πλην σαφώς ευθύνες στο θύμα, ισχυριζόμενος πως είχε αποδεχτεί ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με παιδικό του φίλο, καθώς την αγαπούσε.

«Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, η αγάπη μου για εσένα δεν θα αλλάξει. Το είχα αποδεχτεί…» είπε, μεταφέροντας στο δικαστήριο τις συζητήσεις που, όπως ισχυρίστηκε, είχε με την άτυχη γυναίκα. Αυτό που, όπως είπε, τον έβγαλε εκτός εαυτού ήταν ότι του ανακοίνωσε πως ο μικρός γιος τους δεν ήταν δικό του παιδί.

«Μου είπε ότι θα έφευγε και θα έπαιρνε τα παιδιά μαζί. Μου είπε ότι ο μικρός δεν ήταν δικό μου παιδί. Εκείνη την ώρα θόλωσα. Όλη μου η ζωή ήταν τα παιδιά μου», ισχυρίστηκε και περιέγραψε σειρά περιστατικών σε μια προσπάθεια να καταδείξει πως οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες.

«Αναζητούσε μια καλύτερη ζωή. Εγώ δεν μπορούσα να της τη δώσω. Προσπαθούσα όμως… να μην της λείψει τίποτα.. την αγαπούσα» είπε και ισχυρίστηκε πως για μια δεκαετία η σύζυγός του εξαφανιζόταν για μεγάλα ή μικρά χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο ίδιος τα παιδιά τους. «Την αγαπούσα πάρα πολύ. Δεν ήθελα να τα πιστέψω όλα αυτά. Την αγαπούσα…» επανέλαβε, ενώ όταν ρωτήθηκε αν αναζήτησε κάποια συμβουλή, ανέφερε πως δεν το έκανε γιατί ντρεπόταν.

«Προσπαθούσα να έχω μια ευτυχισμένη οικογένεια και δεν υπήρχε» ανέφερε, ενώ εξήγησε πως δεν επεδίωξε να χωρίσουν λόγω των παιδιών. «Δεν ήθελα ποτέ τα παιδιά μου να βιώσουν το χωρισμό. Της είχα πει: "Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, η αγάπη μου για εσένα δεν θα αλλάξει". Το είχα αποδεχτεί…» είπε και στη συνέχεια έδωσε τη δική του εκδοχή για τη μοιραία ημέρα. «Μου είπε ότι θα έφευγε και θα έπαιρνε τα παιδιά μαζί. Μου είπε ότι ο μικρός δεν ήταν δικό μου παιδί. Εκείνη την ώρα θόλωσα. Όλη μου η ζωή ήταν τα παιδιά μου» ανέφερε και ισχυρίστηκε πως της έκανε ΚΑΡΠΑ και όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να την επαναφέρει «πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα και την τύλιξα…».

Πρόεδρος: Ακούω για σφυρί, λινάτσα… πώς τα είχατε αυτά στο διαμέρισμα;

Κατηγορούμενος: Εγώ είμαι της οικοδομής και τα έχω. Τη λινάτσα την είχα για να τη βάλω στο μπαλκόνι.

Πρόεδρος: Δεν σκεφτήκατε να καλέσετε ασθενοφόρο, μήπως και ήταν ζωντανή;

Κατηγορούμενος: Την έβαλα στην ντουλάπα. Σηκώθηκα το πρωί, πήρα τα παιδιά στο σχολείο. Δεν ήμουν καλά… προσπαθούσα να βρω το κουράγιο να εξηγήσω στα παιδιά, τι θα κάνω… πήγα στη δουλειά και με ρωτούσαν τι έχω. Τους είπα ότι δήθεν έφυγε… (…) Το Σάββατο το πρωί έστειλα τα παιδιά στον αδελφό μου για να διαβάσουν. Σκέφτηκα να τη βάλω στο πατάρι. Σκεφτόμουν πώς να το πω σε όλους, στα παιδιά… αυτό σκεφτόμουν…

Ο κατηγορούμενος επέμεινε πως δεν ήταν σε θέση να λειτουργήσει με λογική. «Γιατί να μπείτε στη διαδικασία να την ανεβάσετε στο πατάρι, αν ήταν να το πείτε; Την πήρατε, την τυλίξατε, την κουβαλήσατε, την βάλατε στο πατάρι…» ήταν η ερώτηση της έδρας με τον 42χρονο να απαντά: «Δεν ήμουν φυσιολογικός. Την έβαλα πάνω στο πατάρι… Πήρα δύο σακούλες μαύρες σκουπιδιών, την τύλιξα και με ένα περιτύλιγμα και με πολύ δυσκολία την έβαλα πάνω. Έμεινα στο σπίτι. Το απόγευμα στις 5.00 ήρθαν τα αδέλφια μου με τις γυναίκες τους» περιέγραψε.

Πρόεδρος: Αφού λέτε ότι θέλατε χρόνο για το πείτε, γιατί ήταν τόσο καλά τυλιγμένο; 8 στρώσεις σακούλες στο σώμα συν δύο στρώσεις στο κεφάλι είχατε βάλει..

Κατηγορούμενος: Δεν θυμάμαι…

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως θα μπορούσε να εξαφανιστεί αλλά αυτό ήταν κάτι που δεν σκέφτηκε ποτέ. «Αν ήθελα να εξαφανιστώ μπορούσα. Αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ να το κρύψω… όμως πού να το αφήσω το πτώμα; στη ντουλάπα για να το ανοίξουν τα παιδιά και να τρομάξουν; Ένα μικρό διαμέρισμα ήταν…» είπε, τονίζοντας πως ήταν εκείνος που κάλεσε την αστυνομία και αποκάλυψε ότι το άψυχο σώμα της γυναίκας του ήταν στο πατάρι του σπιτιού τους.

Μαρία Ζαχαροπούλου