Ο καιρός της Πέμπτης 21ης Μαΐου 2026

Πού θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες

Άστατος αναμένεται ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά, κυρίως τμήματα, ιδιαίτερα της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Μέγιστες θερμοκρασίες στους 28-30 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές ή και σποραδικές καταιγίδες σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν χαλαζοπτώσεις. Όμβροι ή καταιγίδες θα εκδηλωθούν τοπικά και σε πεδινές περιοχές, κυρίως στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στη Δυτική Ελλάδα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 27-29, στη Θεσσαλία από 11 έως 28-31 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά από 12 έως 24-26, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 28-30, στα Επτάνησα από 13 έως 24-26 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και θα στραφούν κατά τόπους σε δυτικούς. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας και τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο στην Κρήτη τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά στη Κρήτη 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Βελτίωση από αργά το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-05-2026

Στα ανατολικά άστατος καιρός με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-05-2026

Στα ανατολικά κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά από το απόγευμα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-05-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη λίγες νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Βελτίωση από το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.