Καιρός: Άστατος με βροχές και καταιγίδες – Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στη δυτική χώρα. Ενισχυμένοι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων στα νότια πελάγη και στον Κορινθιακό.

Πιο αναλυτικά, στη Δυτική Μακεδονία και σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν δίνοντας βροχές και τοπικές καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, στην Εύβοια και σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι, ενώ μέχρι το βράδυ θα επηρεαστούν και νησιωτικά τμήματα του Βορείου Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, κυρίως στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία, ενώ σχετικά αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 24-27, στη Θεσσαλία από 11 έως 25-27 βαθμούς, στην Ήπειρο από 11 έως 21-23, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 25-27, στα Επτάνησα από 13 έως 21-22 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 23-25, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 26-27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς, όμως από το μεσημέρι και μετά θα γίνουν βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, αλλά από τις μεσημεριανές ώρες θα παρουσιάσουν προοδευτική ενίσχυση στα 5-6 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ αλλά προοδευτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα παρουσιάσουν ενίσχυση στα 4-5 μποφόρ. Δυτικό ρεύμα με εντάσεις 4-6 μποφόρ θα επικρατήσει στον Κορινθιακό Κόλπο.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθεί καταιγίδα, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στα τοπικά δυτικότερα τμήματα του νομού 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις μεσημεριανές ώρες και έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς, αλλά γρήγορα θα επικρατήσουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους αρχικά στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές.

Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ηπειρο και τη δυτική Στερεά κατά τόπους βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 και πιθανώς 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με βαθμιαία ενίσχυση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από αργά το απόγευμα βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-05-2026

Στα ανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία - Θράκη και το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-05-2026

Στα ανατολικά άστατος καιρός με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα πελάγη έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.