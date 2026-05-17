Συνελήφθησαν τρία άτομα στην Αττική για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης

Ήθελαν να αποκομίσουν πάνω από 400 χιλ. ευρώ

Για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και ινδικής κάνναβης συνελήφθησαν τρία άτομα στην Αθήνα. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς και έναν Έλληνα, ενώ και οι τρεις συλληφθέντες είναι σεσημασμένοι για ναρκωτικά, καθώς και για άλλα αδικήματα. Πρόκειται για έναν 36χρονο, καθώς και για δύο αλλοδαπούς ηλικίας 53 και 56 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι φέρονται να διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης στις πιάτσες των ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας.

Μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση του ελληνικού FBI, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 36χρονο την ώρα που παρέδιδε στον 53χρονο συνεργό του ένα σάκο, ο οποίος περιείχε κάποιες νάιλον συσκευασίες, οι οποίες μέσα τους είχαν τρία κιλά κατεργασμένο και ακατέργαστης κάνναβης, επισημάνθηκε στην ΕΡΤ.

Ακολούθησε έρευνα στα σπίτια των τριών συλληφθέντων, όπου οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν και κατάσχεσαν 11,5 κιλά κοκαΐνης, 27 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 11 κιλά κατεργασμένης κάνναβης, 1.350 ευρώ σε μετρητά, καθώς και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών, σύμφωνα με τις αρχές, ξεπερνά τα 400.000 ευρώ, ενώ και οι τρεις συλληφθέντες, κυρίως οι δύο από αυτούς, είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για την εμπλοκή τους σε παρόμοιες υποθέσεις.