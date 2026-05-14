Αστυνομική καταδίωξη σε Κόνιτσα και Ζαγόρι – Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στα Ιωάννινα

Προσπάθησαν να ελέγξουν το αυτοκίνητό του και εκείνος επιχείρησε να διαφύγει

Μετά από αστυνομική επιχείρηση και καταδίωξη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων στη Κόνιτσα και το Ζαγόρι, κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, ενώ συνελήφθη ένας Αλβανός διακινητής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών στη χώρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν κοντά στην Κόνιτσα αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο συλληφθείς, το οποίο έφερε αλβανικές πινακίδες και επιχείρησαν να το ελέγξουν.

Ο οδηγός, προκειμένου να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, κινούμενος πολλές φορές στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Οι αστυνομικοί, αφού ακολούθησαν το αυτοκίνητο, κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν, λίγη ώρα αργότερα κοντά στο Πάπιγκο Ζαγορίου.

Στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 167 κιλών και 200 γραμμαρίων, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι το όχημα, το οποίο κατασχέθηκε, έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ο αλλοδαπός στερείται των απαιτούμενων διατυπώσεων για τη νόμιμη είσοδο και παραμονή του στη χώρα.

Σε βάρος του , σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και παραβάσεις περί αλλοδαπών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.