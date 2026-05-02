Κατασχέθηκαν πάνω από 500 κιλά κάνναβης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας – Συνελήφθη ένας 50χρονος

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν εντοπιστεί στη χώρα

Στη σύλληψη ενός 50χρονου αλλοδαπού για εισαγωγή και μεταφορά μεγάλης ποσότητας κάνναβης στην Ελλάδα προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (30/4) στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας να οδηγεί τράκτορα με επικαθήμενο, μέσα στο οποίο βρέθηκαν, έπειτα από έλεγχο, 48 συσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους 507 κιλών και 500 γραμμαρίων. Τα ναρκωτικά ήταν τοποθετημένα σε παλέτες, μαζί με άλλο νόμιμο φορτίο, με σκοπό την απόκρυψή τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν εντοπιστεί στη χώρα, καθώς βρέθηκε σε φορτηγό που είχε φτάσει από την Ιταλία και φέρεται να είχε τελικό προορισμό την Τουρκία. Ο 50χρονος οδηγός, υπήκοος Βουλγαρίας, συνελήφθη, ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν συνεργάζεται με τις αρχές.

Η σύλληψη του 50χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Εγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένες ενέργειες, με τη συνδρομή του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων και Διεθνών Συνεργασιών, αστυνομικών υπηρεσιών της Ηγουμενίτσας καθώς και στελεχών και σκύλου - ανιχνευτή της αρμόδιας λιμενικής Αρχής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η ποσότητα της κάνναβης είχε παραληφθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου από περιοχή της Ισπανίας και μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκά στην Ελλάδα μέσω Ιταλίας.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της συγκεκριμένης ποσότητας ξεπερνά τα 1,7 εκατ. ευρώ.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν επίσης ο τράκτορας, το επικαθήμενο όχημα, το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.