Επτά άτομα στο νοσοκομείο ύστερα από επίθεση κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ

0

Δείτε βίντεο

Επτά άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα, που πραγματοποίησε ομάδα αγνώστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, με τους επτά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν -κατά περίπτωση-κατάγματα, μώλωπες και εκδορές.

Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή οκτώ ατόμων.

Ειδικότερα, ομάδα αντιεξουσιαστών εισέβαλε στην Πολυτεχνική Σχολή και επιτέθηκε σε μέλη της φοιτητικής παράταξης των ΕΑΑΚ, σημειώνει το rthess.gr. Το thestival.gr αναφέρει ότι οι επιθέσεις έγιναν στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν τσιρίδες, οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές.

Η επίθεση των ατόμων στην Πολυτεχνική Σχολή έχει καταγραφεί σε βίντεο. Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό που δημοσιεύει το thestival.gr, άτομα με κράνη κρατούν ρόπαλα και πυρσούς και χτυπούν άλλα άτομα, ενώ ακούγονται φωνές.