Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια

Στην περιοχή έφτασαν άμεσα 25 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα

Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ισόγειο κατάστημα στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Λιοσίων, χωρίς να υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα.

Στην περιοχή έφτασαν άμεσα 25 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, καθώς και κλιμακοφόρο όχημα για την υποστήριξη της επιχείρησης, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού Καλλάρη όσο διαρκούσαν οι εργασίες κατάσβεσης.

Παρότι στο σημείο καταγράφηκαν σημαντικές υλικές ζημιές, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να εξαπλωθεί, χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εστία εντοπίζεται στο ισόγειο του καταστήματος, ενώ οι όροφοι του κτιρίου πάνω από το σούπερ μάρκετ δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Τα αίτια του συμβάντος θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.