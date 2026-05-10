Άγρια δολοφονία στα Μάλγαρα: Σκότωσαν άνδρα και πέταξαν τη σορό του στον ποταμό Λουδία – Θυμίζει «ξεκαθάρισμα λογαριασμών»

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ)

Τη σορό άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, αναζητούν οι Αρχές στον ποταμό Λουδία.

Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί τέσσερα άτομα από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, δύο εκ των οποίων φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στη δολοφονία και συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν χθες το βράδυ όταν τρεις άνδρες μετέβησαν σε σπίτι όπου συναντήθηκαν με δύο άλλα άτομα. Ακολούθησε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, επεισόδιο μεταξύ των τριών πρώτων ανδρών, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από πυροβολισμό ένας εξ αυτών.

Στη συνέχεια, οι δράστες φόρτωσαν τη σορό σε πορτ - μπαγκάζ αυτοκινήτου και την μετέφεραν στον Λουδία όπου την εγκατέλειψαν.

«Ξεκαθάρισμα λογαριασμών»;

Η υπόθεση θυμίζει «ξεκαθάρισμα λογαριασμών», καθώς, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 9/5, όταν τρεις άνδρες μετέβησαν σε οικία όπου βρίσκονταν δύο Ρομά και ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός που γρήγορα εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή.

Μέσα στην αναστάτωση, ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να άρπαξε το όπλο δεύτερου ατόμου και να πυροβόλησε θανάσιμα το θύμα, τραυματίζοντάς το θανάσιμα. Στη συνέχεια, οι δράστες μετέφεραν τη σορό, την τοποθέτησαν σε αυτοκίνητο και την πέταξαν στον ποταμό Λουδία, επιχειρώντας να εξαφανίσουν κάθε ίχνος του εγκλήματος. Η ΕΛ.ΑΣ. κινητοποιήθηκε άμεσα, όταν πολίτης κατήγγειλε ότι είδε τους άνδρες να σηκώνουν και να φορτώνουν ένα άψυχο σώμα σε όχημα, και ξεκίνησε έρευνα που οδήγησε γρήγορα στην ταυτοποίηση των προσώπων που συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και την ανάσυρση του θύματος από τα νερά του Λουδία, με τη συνδρομή ειδικών δυνάμεων και διασωστικών συνεργείων.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), γεγονός που δείχνει ότι οι Αρχές εξετάζουν όχι μόνο τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας, αλλά και το ενδεχόμενο να υπάρχουν βαθύτερα κίνητρα ή διασυνδέσεις των εμπλεκομένων με ευρύτερα δίκτυα παραβατικότητας.