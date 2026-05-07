Συχνός στόχος ληστών καφετέριες και ψιλικατζίδικα στην Θεσσαλονίκη

0

Νέο περιστατικό έγινε στο κέντρο της πόλης

Τα ξημερώματα νεαρός εισέβαλε σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και απείλησε τον υπάλληλο με ένα πολυεργαλείο- σουγιά για να του δώσει τις εισπράξεις του ταμείου. Η δράση του καταγράφεται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

«Ήταν κουκουλωμένος με πράσινο μπουφάν. Δεν φαινόταν το πρόσωπο, μόνο τα μάτια του. Μου βγάζει ένα πολύ-εργαλείο ήτανε; Δεν το κοίταξα καλά. Θα σας πω ψέματα. Και μου λέει φέρε όλα τα λεφτά στο ταμείο», περιγράφει στην ΕΡΤ ο υπάλληλος. Ο ίδιος αντέδρασε ψύχραιμα και πάτησε αμέσως το κουμπί πανικού ειδοποιώντας το κέντρο εταιρίας φύλαξης και αυτή στη συνέχεια την αστυνομία. Ο κίνηση αυτή αποθάρρυνε τον άνδρα ο οποίος υποχώρησε και έφυγε τρέχοντας. «Έκανα ένα βήμα πίσω. Πάτησα το κουμπί πανικού. Με πρόσεξε και έτρεξε. Δεν κάνει κάποιον ήχο. Απλώς κατάλαβε ότι θα έρθει η αστυνομία σύντομα, οπότε έτρεξε».

Πλήρωμα περιπολικού κινητοποιήθηκε άμεσα φθάνοντας στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. «Η αστυνομία ήρθε μέσα σε δύο λεπτά. Τους έδωσα μια περιγραφή και μέσα σε δέκα λεπτά τον είχαν στο πίσω μέρος του περιπολικού», επισήμανε ο υπάλληλος.

Η δράση του συγκεκριμένου άνδρα δεν περιορίστηκε όμως μόνο σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα. Υπάλληλοι που εργάζονται σε καταστήματα ιδιαίτερα νυχτερινές ώρες περιγράφουν εμπειρίες με ανάλογα περιστατικά.

«Είχαμε ένα διάστημα που συνέβαιναν πάρα πολύ συχνά και πολύ πιο έντονα. Μας είχαν πάρει και πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Γενικά είμαστε όλοι ψύχραιμοι. Μπροστά στην υγεία μας ας πάρουν ό,τι θέλουνε».

Με την κατηγορία της ληστείας -τετελεσμένης και σε απόπειρα- και παραβαση του Νόμου περί όπλων ο δράστης οδηγείται στον εισαγγελέα.

Δείτε το ανάλογο βίντεο του ΑΝΤ1: