Εξιχνιάστηκε αιματηρό επεισόδιο σε βάρος 28χρονου Τούρκου στη Θεσσαλονίκη

Τρεις συμπατριώτες του κατηγορούνται για την υπόθεση

Στην εξιχνίαση αιματηρού επεισοδίου σε βάρος 28χρονου Τούρκου, που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα (26/4) στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ταυτοποιώντας την εμπλοκή τριών συμπατριωτών του.

Για την υπόθεση συνελήφθη 34χρονος σε εκτέλεση εντάλματος των ανακριτικών Αρχών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο συνεργοί του, ηλικίας 24 και 25 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 24χρονος φέρεται να πυροβόλησε το θύμα στον δεξί μηρό, ενώ οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι τού επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές.

Ο 28χρονος παθών τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από συνδυαστική αξιολόγηση στοιχείων, προανακριτικών δεδομένων και ειδικών ανακριτικών πράξεων, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Ο 34χρονος (συλληφθείς) εντοπίστηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης μαζί με άλλον 25χρονο ομοεθνή του. Κατά την έρευνα στην κατοικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αμάνικο μπουφάν που προσομοιάζει με εκείνο που φορούσε ο 34χρονος κατά την επίθεση, καθώς και πτυσσόμενο μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σε βάρος του 34χρονου εκτελέστηκε το ένταλμα για την υπόθεση της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο 25χρονος αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, για τον δεύτερο κινείται διαδικασία διοικητικής απέλασης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 24χρονος και ο 35χρονος είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις αρπαγής, εκβίασης και παραβάσεων της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ σε βάρος τους είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.