Νεκρός εντοπίστηκε 47χρονος στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης – Είχε καταπλακωθεί από «γουρούνα»

0

Η σορός ανασύρθηκε με τη συνδρομή στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης 5/5 βορειοανατολικά της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης 47χρονος αγνοούμενος.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπου τον εντόπισαν να έχει καταπλακωθεί από ένα τετράτροχο όχημα τύπου ATV («γουρούνα»), το οποίο είχε ανατραπεί.

Πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ διαπίστωσε τον θάνατό του. Η σορός ανασύρθηκε με τη συνδρομή στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.