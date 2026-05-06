Συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο από την εκτέλεση στο Ηράκλειο: Η στιγμή που ο 21χρονος σωριάζεται νεκρός στην άσφαλτο

Ο 54χρονος δράστης άδειασε το εξάσφαιρο πιστόλι πάνω στο νεαρό

Πισώπλατα χτυπήματα από τις σφαίρες του 54χρονου δέχθηκε ο 21χρονος Νικήτας στην Αμμουδάρα Ηρακλείου στο φονικό που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα και είναι συγκλονιστικό το βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στην επιφάνεια από το newsbeast.

Σε αυτό διακρίνεται η στιγμή που ο νεαρός πέφτει νεκρός από τις σφαίρες, ενώ προσπαθούσε να φύγει γρήγορα μετά τον εμβολισμό του αυτοκινήτου.

Ο δράστης θεωρούσε τον 21χρονο υπεύθυνο για τον χαμό του παιδιού του σε τροχαίο το 2023. Το επίσης τρομερό της υπόθεσης είναι ότι η κοπέλα του θύματος είδε σε ζωντανή μετάδοση τη δολοφονία, διότι εκείνη την ώρα μιλούσαν μαζί στο viber.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

Για την δολοφονία αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στον ΑΝΤ1: «Ήμουν ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο, κάποια στιγμή στρίβει απότομα αριστερά και κλείνει το δρόμο στο αυτοκίνητο που ερχόταν απέναντι, τρακάρουν στη μετωπική, τον βλέπω κατεβαίνει αυτός, κατεβαίνει και ο νεαρός από το απέναντι αυτοκίνητο ο οποίος αρχίζει κατευθείαν να τρέχει απέναντι που υπάρχει ένα χωράφι, αλλά δεν πρόλαβε να διασχίσει καν το δρόμο και ο δράστης σήκωσε το όπλο και τον πυροβόλησε. Μέχρι που τελείωσαν οι σφαίρες, μπήκε στο αυτοκίνητο, έβαλε όπισθεν και έφυγε μετά με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Όλα και όλα δεν κράτησαν ούτε 10 δευτερόλεπτα».

Για τη στάση της συζύγου του δράστη, ο μάρτυρας διέψευσε τις πληροφορίες ότι προσπάθησε να σταματήσει τον σύζυγό της. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι είδε τη γυναίκα μέσα στο όχημα του 54χρονου, αλλά χωρίς εκείνη να κάνει κάποια κίνηση να τον σταματήσει, πριν ή μετά τη σύγκρουση.

Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 54χρονο και συνέργεια για την σύζυγό του

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη.

Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Ο 54χρονος εμφανίστηκε ψυχρός και απόλυτα συνειδητοποιημένος όταν παραδόθηκε στις Αρχές λίγη ώρα μετά το έγκλημα. Φτάνοντας στην Αστυνομία με τη μοτοσικλέτα του και κρατώντας το περίστροφο που χρησιμοποίησε, φέρεται να απάντησε με απόλυτη ψυχραιμία στην ερώτηση αστυνομικών για ποιο λόγο σκότωσε τον νεαρό.

«Έκανα αυτό που έπρεπε», είπε με σταθερή φωνή, πριν παραδώσει το όπλο και οδηγηθεί στα κρατητήρια.