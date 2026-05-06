Αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

117 απάτες και 1.000 «πακιστανικές» SIM

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την Αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Μία από τις μεγαλύτερες και πιο καλά δομημένες εγκληματικές ομάδες «ηλεκτρολόγων» εξάρθρωσε το «ελληνικό FBI», προχωρώντας σε επτά συλλήψεις και αναζητώντας ακόμη τέσσερα άτομα. Ενδεικτικό της οργάνωσης της εγκληματικής ομάδας είναι πως εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερες από 1.000 κάρτες SIM δηλωμένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, τα επονομαζόμενα «πακιστανικά».

Οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων, με το γνωστό πρόσχημα της «διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος» και του «κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς». Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα κέρδη της εγκληματικής ομάδας ξεπερνούν τα 3 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως να έχουν βρεθεί τα περισσότερα χρήματα.

Η δράση της εγκληματικής ομάδας ήταν σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, με επιχειρησιακές ομάδες που δρούσαν τόσο τηλεφωνικά όσο και επί τόπου.

Αναμένεται από την ΕΛ.ΑΣ. αναλυτική ενημέρωση για την υπόθεση.