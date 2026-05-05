Εννέα στους δέκα Θεσσαλονικείς θεωρούν το κυκλοφοριακό νούμερο ένα πρόβλημα της πόλη

Πάνω από τους μισούς κινούνται συχνότερα με το ΙΧ τους

Μέτρια βαθμολογία -2,6 στα πέντε- δίνουν στην ποιότητα ζωής στη Θεσσαλονίκη οι κάτοικοι της πόλης, με το κυκλοφοριακό πρόβλημα και την έλλειψη χώρων πρασίνου να δηλώνονται ως οι δύο κυρίαρχες προκλήσεις, με ποσοστά 32% και 22% αντίστοιχα και τη διαχείριση απορριμμάτων να ακολουθεί, συγκεντρώνοντας το 15,5% των απαντήσεων. Όταν ερωτώνται τι σημαίνει κατά τη γνώμη τους ο όρος «βιώσιμη κινητικότητα», οι Θεσσαλονικείς την ορίζουν στην πλειονότητά τους (70,3%) ως «μετακινήσεις που μειώνουν τη ρύπανση και δίνουν προτεραιότητα σε μέσα μαζικής μεταφοράς, περπάτημα και ποδήλατο». Πάντως, δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσοστό όσων θεωρούν ότι βιώσιμη κινητικότητα σημαίνει περισσότεροι δρόμοι και χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα (26%). Το τελευταίο εύρημα σχετίζεται άλλωστε και με το γεγονός ότι ενώ εννέα στους δέκα πολίτες θεωρούν το κυκλοφοριακό ως το σοβαρότερο πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, πάνω από τους μισούς (54,2%) δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν συχνότερα το ΙΧ τους για τις μετακινήσεις τους και μόλις το 15% τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παρά την ύπαρξη του Μετρό.

Εντυπωσιακό είναι πάντως το ποσοστό τεχνολογικής ωριμότητας των Θεσσαλονικέων: πάνω από οκτώ στους δέκα (85,3%) πιστεύουν ότι η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο (44%) ή σε κάποιο βαθμό (41,3%) στη βελτίωση της καθημερινότητας στη Θεσσαλονίκη, ενώ εννέα στους δέκα θεωρούν ότι η «Έξυπνη Πόλη» δεν είναι απλώς να ψηφιακό κέλυφος, αλλά ένα εργαλείο αναβάθμισης της ποιότητας ζωής μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων. Στο ερώτημα δε πώς προσεγγίζουν τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων για τη λειτουργία της πόλης, σχεδόν οκτώ στους δέκα (78,9%) απαντούν θετικά ή μάλλον θετικά.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα με τίτλο «Εξυπνες και βιώσιμες πόλεις στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης», που η εταιρεία Interview διενήργησε για λογαριασμό του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕΘ), σε δείγμα 1.514 ατόμων ηλικίας άνω των 17 ετών, στο διάστημα 13 έως 17 Φεβρουαρίου. H έρευνα παρουσιάστηκε απόψε, από τον υπεύθυνο ερευνών της Interview, Δημήτριο Βασιλειάδη.

«Πόλεις των 15 λεπτών» και πώς αυξάνονται η παραγωγικότητα και η κίνηση στην αγορά

Η έρευνα δείχνει ακόμη υψηλό ποσοστό αποδοχής (89,4%) για τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας (για παράδειγμα έξυπνων καμερών και συστημάτων ανάλυσης δεδομένων κυκλοφορίας, που μπορούν να εξομαλύνουν τη ροή οχημάτων, μειώνοντας τη συμφόρηση. «Αυτό μεταφράζεται άμεσα σε αύξηση παραγωγικότητας για επιχειρήσεις εντός πόλης αλλά και για όσες δραστηριοποιούνται στο υπεραστικό δίκτυο (μεταφορικές, βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις)» αναφέρουν οι μελετητές, σύμφωνα με τους οποίους εφαρμογή μοντέλων αστικής κινητικότητας, όπως η «Πόλη των 15 λεπτών», όπου οι βασικές υπηρεσίες και το εμπόριο είναι προσβάσιμα με τα πόδια ή ήπια μέσα, μπορεί να μεταμορφώσει την τοπική αγορά.

Όπως επισημαίνουν, όταν η κυκλοφορία η διαχείριση της κυκλοφορίας είναι έξυπνη (π.χ. Με εφαρμογές έξυπνης στάθμευσης, που οδηγούν τον οδηγό άμεσα σε κενή θέση), μειώνεται ο «κυκλοφοριακός φόρτος αναζήτησης», αυξάνοντας τον χρόνο που διαθέτει ο καταναλωτής στα καταστήματα. Επιπλέον, οι εφαρμογές έξυπνης κινητικότητας μπορούν να προσφέρουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τις ροές των πολιτών, επιτρέποντας στους εμπόρους να προσαρμόζουν τις προσφορές και το ωράριό τους, αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα της επιχείρησής τους. Σημειώνεται επίσης μείωση χαμένων εργατοωρών λόγω καθυστερήσεων, ταχύτερες μετακινήσεις προσωπικού, προμηθευτών και πελατών, μείωση κόστους logistics και διανομών, καθώς και αύξηση αξιοπιστίας στα χρονοδιαγράμματα, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Επιχειρηματικότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Το 78,9% των ερωτηθέντων βλέπει, όπως προαναφέρθηκε, θετικά τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ). Αυτό ανοίγει, σύμφωνα με τους μελετητές, τον δρόμο για τη δημιουργία ενός τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Οι έξυπνες πόλεις λειτουργούν ως «ζωντανά εργαστήρια» (Living Labs): μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ανοιχτά δεδομένα (Open Data) του Δήμου για να αναπτύξει εφαρμογές παράδοσης προϊόντων («παράδοση στο τελευταίο μίλι» -υπηρεσίες courier) με ηλεκτρικά ποδήλατα, απαντώντας στο αίτημα για βιώσιμη κινητικότητα (70,3% υπέρ). Η δε ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών (12,1% προτεραιότητα) θεωρείται ότι μειώνει τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, επιταχύνοντας τις επενδύσεις και τον ρυθμό της απόσβεσης τους.

Η έρευνα καταγράφει υψηλή συνείδηση για την Κυκλική Οικονομία (76,8%) και την ανάγκη για έξυπνους μετρητές ενέργειας (84,6%). Η βιομηχανική δραστηριότητα μπορεί να ενισχυθεί μέσω της Βιομηχανικής Συμβίωσης, όπου τα απόβλητα μιας μονάδας γίνονται πρώτη ύλη για μια άλλη. Επιπλέον, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης (55,1% θετική γνώμη) και η ανάγκη για υποδομές φόρτισης (18,7% θεωρεί την έλλειψή τους εμπόδιο) εκτιμάται ότι αποτελούν πεδίο δόξης λαμπρό για τη βιομηχανία τεχνολογικού εξοπλισμού.