Συνελήφθη για οπλοκατοχή ο 67χρονος που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα

Τελικά η προσαγωγή έγινε σύλληψη για τον 67χρονο που μπήκε στις 11.30 το πρωί σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας σφυρί, και απείλησε υπαλλήλους, προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο.

Ο 67χρονος συνελήφθη μόνο για οπλοκατοχή, καθώς το αδίκημα της απειλής διώκεται κατ’ έγκληση και εν προκειμένω δεν υπεβλήθη μήνυση εις βάρος του, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του.