Καιρός: Με φθινοπωρινές συνθήκες το Σάββατο, 2 Μαΐου 2026

Βροχές, ισχυροί βοριάδες και χαμηλές θερμοκρασίες

Αρκετή συννεφιά, τοπικές βροχές και αισθητά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Σάββατο (2/5).

Πιο αναλυτικά, για το Σάββατο 2 Μαΐου 2026 προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και Βόρεια Κρήτη, που πρόσκαιρα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι σε Μακεδονία, Ήπειρο, στα υπόλοιπα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο και τις βραδινές ώρες σε Κεντρική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Σποράδες και Εύβοια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 14 βαθμούς), 9 έως 16 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 9 έως 18 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 7 έως 16 βαθμούς), 10 έως 17 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 13 έως 16 βαθμούς στην Κρήτη, 8 έως 17 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 13 έως 18 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (με ριπές στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο στα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι 3-5 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μέτριους 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια τμήματα θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (με ριπές ανέμων στα 60-70 km/h και στο Νότιο Ευβοϊκό στα 80-90 km/h).

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες, με πιθανότητα ασθενούς βροχής μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα θαλάσσια - παραθαλάσσια 7 και στα νότια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-05-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα ηπειρωτικά θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής κυρίως χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 18 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-05-2026

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα νότια 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-05-2026

Αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.